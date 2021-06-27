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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tüm detaylar tek tek açıklandı... Pazar günü yasağı kalkıyor... Saatler değişiyor... Yeni dönem...
Hafta sonu hafta için sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika açıklaması! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasaklarını tümü kalkıyor. Kafeler, restoranlar, lokantalar, hepsinin kapanış saatlerine serbestlik getiriliyor. Fakat müzikli mekanlar için saat 24.00'ten sonra müzik çalma yasağı getiriliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençler için de tüm yasaklar sona eriyor. Türkiye yeni bir döneme geçiyor. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelime! O saatten sonra yasak geçerli olacak. 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde koronavirüs salgınında normalleşme süreci başlıyor.