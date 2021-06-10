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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Bugün belli olacak! Saatler ve pazar günü yasağı...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Nefesler tutuldu. Bugün açıklanıyor. Yasak saatleri değişebilir. Restoranlar, kafeler ve lokantaları ilgilendiriyor. Tüm Türkiye bugün yapılacak olan kabine toplantısına gözlerini dikti. Toplantıda vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yasak saatlerinin gevşetilmesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısına saatler kala tam açılma için gerekli olan 3 şartı açıkladı. İşte hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının bugün yapılması kararlaştırıldı.