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» Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Restoranlar, kafeler her şeyi kapsıyor! Tedbirler gevşiyor! Tarih belli oldu! 21 Haziran sonrası...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Restoranlar, kafeler her şeyi kapsıyor! Tedbirler gevşiyor! Tarih belli oldu! 21 Haziran sonrası...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Restoranlar, kafeler, okullar, spor salonları her şeyi kapsıyor. Yasaklar daha da gevşiyor. Aşılamanın artması ve vakaların düşmesiyle birlikte tedbirler yeniden değerlendiriliyor. Kritik tarih 21 Haziran sonrası olarak ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasakları hafta içi ve cumartesi günü saat 22.00 ile 05.00 arası olarak güncellenmişti. Pazar günü yasaklarının ise devam ettiği duyurulmuştu. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...