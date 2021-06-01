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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Kafeler, restoranlar, spor salonları açılıyor! Saatler belli oldu! Cumartesi ve pazar günü...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Sokağa çıkma yasaklarında bugün itibariyle yeni dönem başladı. Hafta içi ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 22.00'de başlaması kararlaştırıldı. Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı devam edecek. Restoranlar, kafeler, spor salonları ise saat 21.00'e kadar hizmet verecek. Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte yasaklarla ilgili tüm detaylar...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Saatler belli oldu. Restoranlar kafeler açılıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günlerinde vatandaşlar ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. İki doz aşı olan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı için ekstra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Pazar günleri ise tam gün yasağa tabi olacaklar. Kapalı yüzme havuzları, hamam, saunma ve masaj salonları kapalı kalmayı devam edecek. Kahvehane, kıraathane gibi yerlerde oyun oynanmayacak. Düğünler ise nikah töreni şeklinde ve açık alanlarda yapılabilecek. Yiyecek-içecek ikramı yapılamayacak ve en fazla 100 davetliye izin verilecek.