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Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu! Restoranlar, kafeler, spor salonları açılıyor! Maskesiz dönem başlıyor
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi geldi. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme başlıyor. Restoranların, kafelerin, spor solanlarının 1 Haziran itibariyle açılması bekleniyor. Ayrıca 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması ve yeni saatlerin belirlenmesi bekleniyor. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.