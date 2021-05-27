Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu! Restoranlar, kafeler, spor salonları açılıyor! Maskesiz dönem başlıyor

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.