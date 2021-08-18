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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni kararı duyurdu! Resmen başlıyor, artık...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Detaylar belli oldu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artmaya devam ediyor. Vaka artışlarıyla birlikte yeni kararlar da yürürlüğe girerken herkes, Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor? Aşılamada son durum ne? İl il vaka sayıları ne? gibi soruların cevabını merak ediyor. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşılamayla ilgili yeni kararı duyurarak artan vakalar, yüz yüze eğitim, aşılama ve yeni tedbirlerle ile ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi.
Artan vaka sayısına bağlı olarak yasakların ve kısıtlamaların durumu da yeniden merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların durumu hakkında bilgi vermişti. Kabine Toplantısı beklenirken sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da en çok araştırılanlar arasında... Peki, yasaklamalar ve kısıtlamalar geri geliyor mu? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, yasaklar hakkında son dakika gelişmeleri...
Artan vaka sayısına bağlı olarak yasakların ve kısıtlamaların durumu da yeniden merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların durumu hakkında bilgi vermişti. Kabine Toplantısı beklenirken sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da en çok araştırılanlar arasında... Peki, yasaklamalar ve kısıtlamalar geri geliyor mu? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, yasaklar hakkında son dakika gelişmeleri...