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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen değişti, eylül ayından itibaren...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Detaylar belli oldu. Yeni tedbirler yolda... Eylül ayının ikinci yarısı geliyor. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları tırmanmaya devam ediyor. Vaka artışlarıyla birlikte yeni kararlar da yürürlüğe girerken herkes, Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor? Aşılamada son durum ne? İl il vaka sayıları ne? gibi soruların cevabını merak ediyor. Geçtimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika açıklamalarda bulunmuş yüz yüze eğitim, aşılama ve yeni tedbirlerle ile ilgili merak edilen sorulara açıklık getirmişti.
Öte yandan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Koronavirüse yönelik yeni tedbirlerin neler olacağı gündemde yer alıyor. İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi ve konuyla ilgili bilgiler...
Öte yandan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Koronavirüse yönelik yeni tedbirlerin neler olacağı gündemde yer alıyor. İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi ve konuyla ilgili bilgiler...