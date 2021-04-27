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Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Ve belli oldu! 17 gün tam kapanma
Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili önemli karar. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma duyuruldu. Türkiye koronavirüs vaka sayılarını düşürmek için 29 Nisan-17 Mayıs arasında tamamen kapanıyor. Bu sürede kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasakları neler? Sokağa çıkma yasaklarından kimler muaf tutulacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında şöyle açıkladı: