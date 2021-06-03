Gazetevatan.com » Gündem » Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! 3 başhekimden önemli uyarı! Tam kapanma...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! 3 başhekimden önemli uyarı! Tam kapanma...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ikinci aşamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Hafta içi ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri 22.00 ile 05.00 arasına esnetilmişti. Pazar günü ise sokağa çıkma yasağına devam kararı verilmişti. Fakat 3 başhekimden yasaklarla ilgili flaş açıklama geldi. Virüs ile ilgili yeni varyantlara değinen 3 başhekim "Hızlı bir aşılama yapılmazsa yüzde 90 ihtimalle dördüncü dalga gelebilir. Bu da tam kapanmaları yeniden getirebilir." ifadelerinde bulundu. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziranda aşı seferberliği vurgusuna dikkat çeken 3 başhekim sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.