Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni karar belli oldu. Türkiye'de yeni dönem başlıyor. Normalleşme dönemi ile ilgili yeni kararlar açıklandı. Kritik kabine toplantısının ardından yerinde karar dönemi kararları ve salgınla mücadelenin tüm şifrelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek açıkladı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni karar ile birlikte normalleşme dönemi başlıyor. Peki, Hafta içi ve hafta sonu yasakları bitti mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları kaldırıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili karar açıklandı mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ve detayları...

Resmen başladı. Yeni kararları tek tek duyurdu. 'Yerinde karar' dönemi başladı ve koronavirüs ile mücadelede yeni bir dönem başladı. Normalleşme sürecine ilişkin toplumun genelini ilgilendiren kararlar Kabine toplantısında değerlendirildi. Uzun süredir üzerinde çalışılan ve başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıkların koordinasyonunda alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen açıklandı. Peki, Hafta içi yasakları bitti mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili karar açıklandı mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' döneminde hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kısıtlamalar hakkında şunları söyledi:

"100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli ülkelerde tamamen kaldırıldı. Yüksek illerde ise tamamen sürecek. 65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir."