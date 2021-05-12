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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş gelişme! Yüzde 60 azaldı, bayram sonrası normalleşme...
Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Vaka sayıları yüzde 60 oranında düştü. İstanbul'daki ilçelerde son durum belli oldu. İçişleri Bakanlığı ise Ramazan Bayramı ile ile ilgili 81 ile genelge gönderdi. İşte tüm gelişmeler...
Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu.