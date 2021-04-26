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Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu, 12, 13, 14, 15, 16 Mayıs...
Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili kritik gelişme. Koronavirüs salgınında son durum ve alınacak yeni kararlar için gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Kısmi kapanmada verilen sürenin dolması ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte yeni yol haritası kabine toplantısının ardından vatandaşlar ile paylaşılacak. 12, 13, 14, 15, 16 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor. Böylece Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olacak. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan gözler Ramazan bayramına ve alınacak yeni tedbirlere çevrilmeye başladı. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.