Gazetevatan.com » Gündem » Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar! Bakanlık duyurdu, ve değişti...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar! Bakanlık duyurdu, ve değişti...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş karar. Ve belli oldu. 82 saat sürecek. Bugün başlıyor. 81 ile yazı gönderildi. “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00’da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. İşte 82 saatlik yasakla ile ilgili tüm detaylar...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu.