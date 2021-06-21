Gazetevatan.com » Gündem » Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Marketler, restoranlar, kafeler ve lokantalar... Hepsini kapsıyor... Yasak saatleri 24.00'e çekiliyor... Pazar günü yasağı kalkıyor
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Marketler, restoranlar, kafeler ve lokantalar... Hepsini kapsıyor... Yasak saatleri 24.00'e çekiliyor... Pazar günü yasağı kalkıyor
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Yasak saatleri değişiyor... Tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak. Hafta içi ve cumartesi günü uygulanan 22.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı saatlerinin 24.00'e kaydırılması veya tamamen kaldırılması öngörülüyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının ise kaldırılması planlanıyor. Ayrıca kafeler, restoranlar, marketler ve lokantaların ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine dönmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları tüm Türkiye'ye ilan etmesi bekleniyor. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Yasak saatleri 24.00'e çekiliyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için geri sayım sona erdi. Kısıtlamalarının kaldırılması konusundaki karar bugün verilecek ve kabine toplantısı sonrasında Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarında olacak. Erdoğan kabinede alınan kararları kamuoyuna ilan edecek. İşte masadaki sokağa çıkma yasağı ile ilgili tedbirler...