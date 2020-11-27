Hafta sonu ehliyet sınavı var mı? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

'2021 ehliyet sınavları kalkacak mı?' sorusu internette sıkça aratılan konuların başında geliyor. Ehliyet sınavının kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir karar veya düzenleme teklifinin gündeme gelip gelmeyeceği ise ehliyet sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği konular arasında. Peki, Hafta sonu ehliyet sınavı var mı? Ehliyet sınavları kalkacak mı? 2021 yılı ehliyet sınavları kalkıyor mu? İşte, ehliyet sınavları ile ilgili merak edilenler...

Ehliyet sınavının kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir karar veya düzenleme teklifinin olup olmayacağı, ehliyet almak isteyenlerin araştırdığı konular arasında geliyor. İnternette sıklıkla, '2021 ehliyet sınavları kalkacak mı?' sorusu araştırılıyor. Peki, Hafta sonu ehliyet sınavı var mı? ehliyet sınavları kalkacak mı? 2021 yılı ehliyet sınavları kalkıyor mu? İşte, ehliyet sınavları ile ilgili merak edilen soruyla ilgili detaylar...

EHLİYET SINAVI KALKACAK MI?

Ehliyet sınavının kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir karar veya düzenleme teklifi yok. Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1'i ile 10'u arasında alınmaya devam edecek. Başvuran adaylar, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda sınava girebilecek.

HAFTA SONU EHLİYET SINAVLARI YAPILACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle, bulaş riskini azaltmak, teması düşürmek için önlemler alınmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarında eğitimlerini tamamlayarak sınav aşamasına gelmiş kursiyerlerin sınavları hakkında duyuru yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günü yapılan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları 8 kişiyle sınırlandırılarak yapılmıştı.

Geçen hafta yapılan açıklamaya göre, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar, izleyen haftalardaki özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarının saat 11.00'de 8 kursiyerle sınırlı olmak kaydı ile yapılacak. Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ise saat 12.00’de başlatılacak şekilde planlanacak.

Açıklamada, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

EHLİYET ALMAK İSTEYENLER İÇİN ONLİNE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı. Bu kurumların uygulamalı eğitimleri ise yüz yüze eğitimin başlayacağı 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.