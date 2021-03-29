Hafta sonu cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak 58 il belli oldu! İstanbul, İzmir, Ankara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, illeri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."
Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak 58 il şunlar:Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır.
MARMARA BÖLGESİ'NDE TÜM İLLER KIRMIZI
Daha önce mavi renk ile düşük risk kategorisinde yer alan Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.
Marmara Bölgesi'ndeki tüm iller kırmızı renge bürünürken, Ege Bölgesi'nde sarı renk ile orta risk grubundaki Uşak, turuncu renkle yüksek risk grubunda Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar dışındaki iller kırmızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı. Akdeniz Bölgesi'nde turuncu renk ile yüksek risk grubundaki Burdur, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki iller kırmızı renkte belirtildi.
İÇ ANADOLU'DA KIRŞEHİR DIŞINDA TÜM İLLER YÜKSEK RİSKLİ
İç Anadolu Bölgesi'nde yalnızca Kırşehir turuncu renk ile yüksek risk grubunda yer alırken, diğer tüm iller çok yüksek risk grubunda sayıldı.
KARADENİZ'DE TÜM İLLER KIRMIZI
Karadeniz Bölgesi'nin tamamı kırmızı renkte kalırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Tunceli ve Bingöl turuncu renkli yüksek risk grubunda, Hakkari, Van, Bitlis, Muş sarı renkli orta risk grubunda, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Malatya ise kırımızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı.
DÜŞÜK RİSKLİ TEK İL ŞIRNAK
Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise mavi renkli düşük riskli tek il Şırnak oldu. Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin sarı renkli orta risk grubunda, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman ise kırmızı renk ile çok yüksek risk grubuna dahil oldu.
DÜŞÜK: Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
ORTA (SARI) İLLER
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak
YÜKSEK ( TURUCU) İLLER
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır.