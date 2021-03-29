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Hafta sonu cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak 58 il belli oldu! İstanbul, İzmir, Ankara...

Hafta sonu cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak 58 il belli oldu! İstanbul, İzmir, Ankara...