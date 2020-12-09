Hafta sonu alkol satışı yasak mı? Cumartesi Pazar tekel bayiler açık mı, alkol satışı yasağı…

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağında sadece marketler, fırınlar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçilerin açık olacağı bilginin ardından, tekel bayilerin açık olup olmayacağı alkol satışı yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, tekel bayiler hafta sonu kapalı mı? Hafta sonu alkol satışı yasak mı?

Hafta sonu alkol satışı yasak mı? İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda, bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor. Vatandaşlar da yürüme mesafesiyle sınırlı kalmak koşuluyla ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Peki, tekel bayiler sokağa çıkma yasağında açık mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TEKEL BAYİLER AÇIK MI?

Tekel bayiler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olacak.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Tekel bayilerin hafta sonu kapalı olması nedeniyle marketlerde alkol satışının haksız rekabete yol açacağı göz önüne alınarak hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde marketlerde alkol satışı yasaklandı. Buna göre vatandaşlar market ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketlere gidebilecekler ancak burada marketler tarafından alkol satışı yapılamayacak.