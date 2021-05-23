Türkiye'de kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pazartesi sabahı saat 05.00'te bitecek hafta sonu yasağında pek çok kişi yasakların kapsamını araştırıyor. Özellikle hafta sonu açık olan marketlerde alkol satışının yapılıp yapılmadığı çoğu kişinin merak ettiği konular arasında geliyor. Daha önce tam kapanmada alkol satışı kısıtlanmıştı. Peki, Hafta sonu alkol satışı var mı? Hafta sonu alkol satışı yasak mı? İşte merak edilenler...

Virüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin ilk haftası geride kaldı. Bu sürecin ilk hafta sonu kısıtlamasında pek çok kişi hafta sonu yasaklarını merak ediyor. Özellik tam kapanma döneminde yasaklanan alkol satışının kademeli normalleşmede de devam edip etmediği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Hafta sonu alkol satışı var mı? Hafta sonu alkol satışı yasak mı? İşte kademeli normalleşmede alkol yasağı hakkında merak edilenler...

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI? ALKOL SATIŞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesine göre, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

ALKOL SATIŞI VAR MI?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.