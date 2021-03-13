Alkol satışı hafta sonu yasak mı? Covid-19 salgını sebebiyle alınan normalleşme adımı kapsamında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Alınan normalleşme adımları kapsamında merak edilen konulardan biri hafta sonu alkol satışının olup olmadığı oldu. Hafta sonu alkol satışı yasak mı? Alkol satışı hafta sonu var mı?

Hafta sonu alkol satışı var mı? Alkol (içki)satışı hafta sonu yasak mı? soruları merak ediliyor. Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın son kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.

Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen uyarı yazısında yer alan "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması" ifadeleri yer alıyor.

Dolayısıyla yasak kapsamında olan günlerde alkol satışı yapılmayacak.