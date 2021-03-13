Hafta sonu alkol satışı var mı? Alkol (içki)satışı hafta sonu yasak mı? soruları merak ediliyor. Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
HAFTA SONU ALKOL SATIŞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın son kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.
Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen uyarı yazısında yer alan "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması" ifadeleri yer alıyor.
Dolayısıyla yasak kapsamında olan günlerde alkol satışı yapılmayacak.