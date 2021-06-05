Hafta sonu alışveriş merkezleri açık mı? AVM’ler Cumartesi açık mı, kapalı mı olacak? AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Cumartesi AVM’ler açık mı, kapalı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından kademeli normalleşme genelgesi İçişleri Bakanlığı’nca açıklandı. Genelgede AVM çalışma saatleri de belirlendi. 400'ü aşkın AVM’nin sokağa çıkma yasağının kalktığı cumartesi günü açık olup olmadığı sorguluyor. İşte AVM çalışma günleri ve saatleri…

Kademeli normalleşme adımları haziran ayı ile birlikte atıldı. Yasak sonrası ilk kez hafta sonu sokağa çıkılacak. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olmadığından AVM’lerin durumu sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar cumartesi günü belirlenen yasak saatine kadar AVM ziyareti yapıp yapamayacağının yanıtını arıyor. Cumartesi günü AVM açık mı? Hafta sonu AVM’ler kapalı mı, açık mı olacak?

AVM’LER CUMARTESİ AÇIK MI?

Cumartesi günü 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. AVM'lerde Sağlık Bakanlığı uyarınca alınması gereken önlemler eşliğinde müşteriler AVM'leri ziyaret edebilecek.

AVM’ler Pazar günleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olacak.

Perakende ve hizmet sekto¨ru¨ndeki giyim, tuhafiye, zu¨ccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi du¨kkanlar, bu¨ro ve ofisler vb. is¸yerleri ile AVM’ler;

Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde ic¸erisinde bulundugˆu is¸kolu ic¸in belirlenen tu¨m salgınla mu¨cadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar gu¨nleri haric¸) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet go¨sterebileceklerdir.

AVM İÇERİSİNDE ALINACAK SALGIN TEDBİRLERİ

İş yeri çalışanları maske takmalıdır.

İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.

İş yeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

Müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri sağlanmalıdır.

İş yerine 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır (Ör. 32 metrekarelik bir dükkânda 2 çalışan varsa 2 de müşteri alınabilir).

İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.

AVM içerisindeki iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan/yayınlanacak kurallara ayrıca uymalıdır.

Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, içeride kalma süresi sınırlandırılmalı (10 dakikayı geçmemeli), kabin içinde maskeler çıkarılmamalı ve her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenmelidir. Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeler açık bırakılmalı ve havalandırmanın sürdürülmesi.