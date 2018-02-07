Hafta ortasında altın fiyatları kaç lira? Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor? Soruları gündemde en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. İşte yatırımcısının altın piyasasına dair araştırdıkları...

Yatırımcısının gözbebeği olan altın piyasasına dair bilgiler haberimizde yer alıyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın -1,51% düşüşle 160,21 liradan, çeyrek ise 0,54% yükselişle 265,58 liradan değer buldu. İşte dalgalanmayı sürdüren piyasaya dair tüm detaylar...

Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 163,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 162,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 163,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.094 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 1.343,5 dolardan işlem görüyor.