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Hafta işi ve hafta sona sokağa çıkma yasakları ile ilgili flaş gelişme! Kötü haber geldi...

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 13:20 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 13:20

Türkiye'de herkes sokağa çıkma yasaklarının kalkmasını bekliyor. Peş peşe açıklamalar geliyor. Bilim kurulu üyeleri ise büyük tehlikeye dikkat çekiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de mutasyonlu virüsün görüldüğü şehirlerde yeni kısıtlamaları düşünmek gerektiğini söyledi.


 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı  Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Aşılama ve  uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu  rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o  beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir." dedi.   Taşova, AA muhabirine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlanan  aşı çalışmaları, muhtemel üçüncü dalga ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili  açıklamada bulundu.Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama  Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan  çalışmaların belirli yaş aralığındaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ettiğini  anımsatan Taşova, aşılamada henüz istenilen seviyeye ulaşılmadığını belirtti.
 Taşova, tedbirlerin işe yaradığını ancak en ufak gevşemenin vaka  sayılarını artıracağını vurgulayarak, "Çünkü aşılamayı daha henüz istediğimiz  düzeye ulaştıramadık, onun ulaşması lazım. Aşılama ve uzun süre izolasyonda  kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske,  mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü  dalganın oluşmasına neden olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor." diye  konuştu.
 
  "Mutasyonun en önemli özelliği çok hızlı yayılıyor olması"
 
   Son dönemde virüsle ilgili üç önemli mutasyonun geliştiğini aktaran  Taşova, şöyle devam etti: "Herkesin artık dilinde mutasyon. Son dönemde üç önemli mutasyon  gelişti. Bu üç önemli mutasyonun en önemli özelliği, çok hızlı yayılıyor olması,  gençler arasında yayılıyor olması. Çok hızlı yayılıyor olması çok enfeksiyon, çok enfeksiyon daha çok  hastaneye yatış, bunun yanı sıra riskli grupların hastalanması ve yine yoğun  bakım doluluk oranlarının artmasına neden olabilir. Nitekim Avrupa'da İtalya İngiltere, Almanya gibi yerlerde de bu tür alarmlar verildi, yüzde 30 ve daha  üstünde yeni vaka sayılarının arttığı da söyleniyor."
 
 
   "Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz"
 
  
Aşı yaptıran kişilerin rehavete kapılmaması gerektiğine vurgu yapan  Taşova, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Aşı olan kişiler virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Aşılama  sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli  avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamak  olacaktır. Virüsü alıyor olmak etrafa da saçabileceği, özellikle riskli gruplara  saçabileceği anlamına geliyor. O yüzden, aşı olunması, maske, mesafe, hijyen  kurallarının gevşetilmesi anlamına asla ve asla gelmemeli. Toplumun daha çok az  kısmı, Türkiye'de yüzde 2'nin biraz üstünde bir aşılama oranı var, daha çok  düşük. Hastalığı alıp da ağır hastalık geçirecek daha çok kişi var. O yüzden  dikkat etmek lazım."
 
 
SINIR TANIMADAN YAYILIYOR 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de görülen mutasyonlu virüsü dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu, 2 Güney Afrika, 1 de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
 
'23 ŞEHİRDE MUTASYONLU VİRÜSE RASTLANDI'
 
DHA'ya konuşan Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini belirtti. Turan, virüslerin doğada var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: 
"Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz. 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandı. Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık şiddetinin nasıl olduğu konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat son günlerde özellikle İngiltere’deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da aslında şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor."
 
 
 Prof. Dr. Yeşim Taşova, dünyada aşılamaya eğilimin ve talebin  arttığına değinerek, "Aşı talebinin artmış olmasıyla birçok ülkede sıkıntılar,  daha önce önlem alan ülkelerde bile sıkıntılar başladı. Çok hızlı aşılamamız  gerektiğini düşünüyorum. Aşıların da hızla tedarik edilmesi gerektiğini  düşünüyorum." dedi.  Şu an aşı olanlarda lokal ağrıların yanı sıra çok düşük de olsa yüksek  tansiyon belirtileri görüldüğüne işaret eden Taşova, aşı sonrasında da testleri  pozitif olan ve enfeksiyon geçirenlerin yakından takip edilmesi gerektiğini dile  getirdi.
 
YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR
 
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de mutasyonlu virüsün görüldüğü şehirlerde yeni kısıtlamaları düşünmek gerektiğini söyledi. İlhan, "Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir elbet; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var" dedi.
 
 

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