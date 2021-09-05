Hafta içi ve hafta sonu yasakları! Son dakika kararı, resmen değişti, birçok ilde...

Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Detaylar belli oldu. Tek tek açıklandı. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artış gösterirken kritik tabloda son durum ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok artan şehirleri açıkladı. Vaka sayılarında İstanbu, Ankara ve İzmir dikkat çekerken Rize ilinde ise patlama yaşanıyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Okul, sinema, tiyatro, konser, kantin, stadyum hepsini kapsıyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tüm yasak kararları...