Hafta içi ve hafta sonu yasakları! Son dakika gelişmesi, resmen değişti, ilk kez...

Hafta içi ve hafta sonu yasakları... Son dakika gelişmesi yaşanıyor. Detaylar belli oldu. Tek tek açıklandı. Türkiye'de vaka ve vefat artışlarıyla birlikte, yeni yasak ve tedbirlerin gelip gelmeyeceği birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Kritik Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda yüz yüze eğitim, salgının durumu ve aşılamayla ilgili önemli konular görüşüldü. Türkiye'de görülen koronavirüsün yeni varyantı 'mu' yeni tedbirler getirecek mi? sorusu merak konusuydu. Bakan Koca, tüm merak edilenlere açıklık getirdi.

Öte yandan Türkiye geçtiğimiz pazartesi itibariyle yeni döneme geçti. Hafta içi ve hafta sonu uygulanacak yeni tedbirler resmen hayata geçirildi. Otobüs, uçak, konser, tiyatro, sinema, okul, iş yeri, stadyumlarda aşı olmayanlar PCR testi yaptırmak zorunda. Aşı yaptırmayan ya da PCR testi olmayan, şehirler arası yolculuk yapamayacak, maç izleyemeyecek, iş yerleri de artık çalışanlardan aşı kartı ve PCR testi isteyecek. İşte tüm detaylar...