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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları! Son dakika gelişmesi, resmen değişti! Yüz yüze eğitim ve üniversiteler...
Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması... Detaylar belli oldu. Tek tek açıklandı. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artış gösterirken kritik Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Bakan Koca başkanlığında yapılan toplantıda, kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi? PCR testi zorunluluğu yeterli mi? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı?, Aşı olmayanlara bir kısıtlama gelecek mi?, Aşısız vatandaşlar kısıtlama kapsamına girecek mi? Aşı zorunlu olacak mı? gibi birçok soru yanıt buldu. Öte yandan 6 Eylül'le birlikte okulların yüz yüze eğitime başlaması ve üniversitelerin açılacak olması nedeniyle de toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı. İşte kritik toplantıdan madde madde satır başları...
CNN Türk canlı yayınında enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vaka ve vefatlar sonrası hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtladı...
CNN Türk canlı yayınında enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vaka ve vefatlar sonrası hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtladı...