'Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?' soruları vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son aylarda vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle hükümet önlem amaçlı hafta sonları yurt genelinde hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulamaya koymuştu. Pek çok kişi yasakların devam ettiği bu hafta sonu da, kısıtlamaların ne zaman biteceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından sokağa çıkma yasakları araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? İşte yasaklar ile ilgili detaylar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet, vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları devreye almıştı. Yaklaşık 2 aydır uygulamada olan sokağa çıkma yasakları vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları yakından takip eden pek çok kişi 'Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?' sorusunu araştırıyor. Yasakların devam ettiği bu hafta sonu da, yasakların esnetilip esnetilmeyeceği de merak konusu. Peki, Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? İşte tüm detayları ile hafta içi ve hafta sonu yasakları ile ilgili son bilgiler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Vatandaşlar belirli saatlerde, evlerine en yakın market, fırın, manav ve kasap gibi işletmelere gidebiliyor. Kısıtlamalardan muaf tutulan kişiler hariç herkesin hafta sonu sokağa çıkması yasak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ dedi.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Gelen bilgilere göre, mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.