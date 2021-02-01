Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi, gelinen son nokta ve aşı ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda kritik kararlar alındı. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, toplantıda alınan kararları açıkladı. Hafta içi ve hafta sonu yasakları ile ilgili yeni bir karar açıklanmadı. Ancak Erdoğan, "Mart'tan bu yana ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini de iyi biliyoruz." dedi. Peki, Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kaldırılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Bugün toplanan kritik Kabine toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili mücadelesi, vaka sayıları, alınan önlemler ve aşı ile ilgili çalışmalarının değerlendirildiği Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Milyonlarca kişi hafta içi ve hafta sonu yasaklarının esnetilmesini bekliyordu. Ancak beklenen açıklama gelmedi. Erdoğan, "Mart'tan bu yana ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini de iyi biliyoruz." dedi.

'KORONANIN MUTASYONA UĞRAMASI İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere atacağımız adımlarla dünyaya örnek olmalıyız. Gelin hep birlikle tartışalım, konuları masaya koyalım. Bu ülke hepimizin. Kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Dünya aşı bulamazken biz de bu sıkıntı da yok. Burada çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Enflasyon hedefine hep birlikte ulaşalım. Cari açıkla mücadele için gerekli önemleri birlikte uygulayalım. Yatırım, üretim, ihracat politikalarla ki bu düşük faizde olur. Ülkemizi inşallah 2023'e hedeflerini gerçekleştirmek olarak ulaştıralım. Bugünkü kabine toplantısında, salgın tedbirlerini yeniden gözlemledik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen önceliklerle sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması bizim de işimizi zorlaştırıyor. Salgınla mücadelede yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Mart'tan bu yana ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini de iyi biliyoruz. Bilim insanlarımızın görüşleri yanında milletimizi her kesiminden gelen seslere de kulak veriyoruz. Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimlerin sınırlılığı da dikkate alıyoruz."