Hafta içi ve hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte yeni yasaklar ve kısıtlama olan iller

Koronavirüs vaka sayısında son günlerde yaşanan korkutucu yükseliş hükümeti harekete geçirdi. Geçtiğimiz hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasakların vaka sayıları üzerinde etkisinin olup olmadığının değerlendirildiği Kabine toplantısında kritik kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından açıklama yaptı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasaklar ile ilgili açıklamaları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele çalışmalarının değersizleştirmek için yapılan spekülasyon çalışmalarına karşı da dikkatli olmalıyız. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye salgın karşısında verdiği mücadeleden de çıkacaktır. İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrol edilebilir bir mücadelenin içine gireceğiz."
KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ OLACAK
Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir.
GENEL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SINIRLAMASI
Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik.
Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.
İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.
- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.