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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni yasaklar, ek tedbirler yolda
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla kritik gelişme. Vaka sayıları yükseldi. Bazı illerin renkleri değişti. Yeni yasaklar ve ek tedbirler gelebilir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen Kabine toplantısına başkanlık ettikten sonra kritik vaka yoğunluğu haritası üzerinde yaptıkları değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı ve ek tedbirler almadan mevcut durumun bir süre daha devamına karar verildiğini açıkladı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın son dakika verileri ile yayınladığı yüz bin kişi kriteriyle oluşturulan koronavirüs vaka yoğunluğu haritası bir öncekine göre çok önemli sinyaller verdiği görüldü. Buna göre eğer bir sonraki kabine toplantısında tedbirlerin sıkılaştırılması kararı alınırsa artık potadaki il sayısı onlarla ifade ediliyor.