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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! İşte durumu iyi ve kötü olan şehirler
Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili kritik gelişme. Alarm verildi. Rakamlar açıklandı. En fazla ve en az vaka görülen iller belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuşarak, "Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık." ifadelerini kullandı. İşte koronavirüsün son durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.