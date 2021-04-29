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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili kritik gün! Ve belli oldu! SGK prim desteği, kira desteği, 1.500 lira...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları bugün saat 19.00 itibarıyla başlıyor. 17 Mayıs tarihine kadar Türkiye tam kapanmaya geçiyor. Peki sokağa çıkma yasağından hangi sektörler muaf tutulacak? Tam kapanmada çalışanların hakları neler? Çalışan ve işverene hangi destekler verilecek? Sigorta prim desteği, gelir kaybı desteği, kira desteği ve 1.500 lira... İşte milyonları ilgilendiren tüm detaylar...
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe günü akşamından itibaren 17 Mayıs tarihine kadar 17 günlük tam kapanmaya geçiliyor. Bu dönemde belirli işkolları dışında tüm işyerleri kapalı olacak ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Her ne kadar belirli alanlarda çalışanlar alacakları belgeler ile tam kapanmadan muaf olsalar da genel olarak çalışanların büyük çoğunluğu kısıtlamalara tabi olacak. Bu süreçte uzaktan çalışma yapılacak ancak uzaktan çalışmaya geçmemiş ya da faaliyeti uzaktan çalışmaya uygun olmayan işyerleri ise kapanacak. Peki, tam kapanmada çalışanların hakları neler, bu süreçte işverene ve çalışanlara hangi destekler verilecek?