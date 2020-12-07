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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili çok önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm merak edilen sorulara cevap verdi.
İçişleri Bakanlığı resmi sitesinden yaptığı açıklamada, koronavirüs yeni tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı.
İşte o sorular ve cevapları...
İşte o sorular ve cevapları...