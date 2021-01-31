Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, yüz yüze eğitim... Türkiye bekliyordu ve belli oldu...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kritik tarih 15 mart olarak öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada "15 Mart’tan sonra kısıtlamaları tekrar konuşabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Peki bu tarih ile ilgili bir değişikli olacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Öğrenci, öğretmen ve veliler uzaktan eğitimin biteceği tarihi bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de koronavirüs gündemiyle toplanacak. Tedbirlerin verilere yansımasının da değerlendirileceği toplantıda, önlemlerin esnetilmesine ya da devam ettirilmesine karar verilecek.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündemdeki yer almaya devam ediyor. Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.

Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.

TALEPLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

Koronavirüs salgınının kontrol alınması için hayata geçirilen sıkı tedbirler ile birlikte müşteri alımına kapatılan, yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veren restoran, kafe ve lokantaların durumu Kabine'nin sıcak başlıklarından olacak.

Esnaf gibi, milyonlarca vatandaş da kafelerin tedbirlere riayet açılması konusunda beklenti içinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili açıklamada bulunmuş, "Okullarla ilgili, son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Son açıklamalarında mali destekler noktasında 1000 bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ve Bilim Kurulu'nun mesajları doğrultusunda, 'Lokantalar, kafeler, restoranlar ne zaman açılacak?' sorularının yanıtını ulusa sesleniş konuşmasında verecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor. Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti. Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor. Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti.

Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.

AŞILAMADA SON DURUM

Aşı takvimi de masada olacak konulardan biri. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

REFORM SÜRECİ

Hükümetin öncelikleri arasında yer alan reform süreci de toplantının gündeminde. İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak.

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