Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri... İl il risk haritasına göre hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı, hangi illerde devam ediyor?

1 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye’yi ilgilendiren önemli karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulundu. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerde hafta sonu yasakları ve hafta içi kısıtlama saatleri ile ilgili kademeli normalleşme kararları alındı. Birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı risk durumuna göre kaldırılacak. Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne oldu, değişti mi, kalktı mı? İl il risk haritasına göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları ile İçişleri Bakanlığı yeni normalleşme genelgesi!

Kademeli normalleşme döneminin ilk kabine toplantısı sonrası birçok yeni karar alındı. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı "yeni normalleşme sürecine" ilişkin genelge yayımladı. Peki, Hafta için ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçla kaç arası oldu? İl il risk haritasına göre hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiştir. İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre Vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.

Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

-21.00-05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

-Hafta sonlarında ise; Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

-Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

İL İL RİSK HARİTASI