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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Resmen açıklandı...
Tüm Türkiye merakla bekliyordu, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme adımlarını tek tek açıkladı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının saatleri değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve hafta sonu 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Cumartesi 22.00’den başlayıp pazartesi 05.00 arasında Pazar günün tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır" dedi.
Takvime göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.