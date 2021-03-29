Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Kabine Toplantısı sonrası hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller merak edilmeye başlandı. Türkiye’de 1 Mart tarihinde normalleşme süreci başladı. Normalleşme sürecinde iller vaka sayılarına göre dört farklı gruba ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek, çok yüksek riskli olan illerde ise Pazar günü kısıtlamaların uygulamasına devam kararı alınmıştı. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda yasaklar ve kısıtlamalara ilişkin kararların alınıp alınmadığı sorgulanıyor. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sokağa çıkma yasağı olan iller…

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi belli oldu. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni risk haritasını açıklayarak "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." dedi.

Mavi rengin az riskli, sarı rengin orta riskli, turuncu rengin yüksek riskli ve kırmızı rengin çok yüksek riskli illeri temsil ettiği güncel harita bugün paylaşıldı.

CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.