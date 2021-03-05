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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar! İşte o 37 il...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli gelişme. Bir ilk yaşanacak. Karar resmen açıklandı ve belli oldu. Tamamen kapalı olacak. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar peş peşe duyuruluyor. Valilikler de kısıtlamalarla ilgili harekete geçti. Pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli 37 ilde sokağa çıkmak yasak. Bir kentte ise sokağa çıkma yasağı ile ilgili pazar gününe ilişkin yeni bir karar alındı. İkisi de kapalı olacak ve Türkiye'de ilk kez uygulanacak. İşte tüm detaylar...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar ve yeni kararlar peş peşe geliyor. Riskli iller belli oldu, hafta içi yasaklar sürerken hafta sonu ise pazar günü bazı illerde sokağa çıkmak yasak. Valiler de radikal kararlar alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Türkiye'de süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise aynı şekilde sürecek.