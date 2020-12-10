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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar! Yılbaşı 4 gün yasak...
Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Aynı zamanda 'yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusuna Bakan Koca yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı da yasakla ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı. Öte yandan ülkede yeni korona tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. İşte hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve yılbaşı 4 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili son detaylar...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni açıklama yapılırken öte yandan yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı da merak konusu oldu. Bakan Koca merak edilen bu soruları yanıtladı... İşte son detaylar...