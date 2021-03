Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişme! Bakanlık duyurdu 39 il...

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart’ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun ’da tespit edildi. Samsun’da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53’den 598.97’ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye’de 81 ilin 11’inde vaka sayıları düşerken, 70’inde yükselişe geçti. Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul ’da 251.12, Ankara ’da 107.99, İzmir ’de 111.41 oldu. Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun Balıkesir ve Yalova , en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt , Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25’den 39’a yükseldiğini ifade etti.