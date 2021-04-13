Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş karar! Ve değişti...

Son yapılan Kabine toplantında alınan karara göre hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma 21.00 -Cumartesi 05.00 saatleri arasında, Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’de bitecek şekilde, çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitiyordu Vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yapılan toplantı sonrası kısıtlama saatleri değişti. Yeni kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Erdoğan "Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir." diye konuştu.