Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Bu illerde yasak kalkacak...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklama geldi. Bu illerde yasaklar kalkacak. Herkes sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağını ya da esnetileceğini merak ediyordu. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesi de gündemdeydi. Yetkililer yeni gelişmeyi duyurdu. Kısıtlamaların o şartı sağlayan illerde kaldırılacağı belirtildi. İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili kritik açıklama...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin sonuç vermesiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düğünlerin ve eğlencelerin iptal edilmesi, belirlenen yaş aralığındaki kişilerin günün belli saatlerinde dışarıya çıkabilmesi gibi kararların kaldırılması bekleniyor.

Vaka sayılarındaki değişim ve hasta sayılarındaki ölüm oranının azalması normalleşme ile ilgili umutları artırdı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, normalleşme adımlarının il il gerçekleşeceğini söyledi. Kısıtlamaların belirlenen şartı sağlayan illerde kaldırılacağı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI BU İLLERDE KALKACAK

Yetkililer, Covid-19 testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğü şehirlerde yasakların kalkacağını açıkladı. Buna göre illerde önce hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak, daha sonra kafe, restoran ve işletmeler faaliyete geçebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI İÇİN KISITLAMALAR DA KALDIRILACAK

65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması da atılacak ilk adımlar arasında. Yine, vaka sayıları düşen şehirlerde, önümüzdeki aylardan itibaren sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri altında, kademeli olarak sinema , düğün salonu, kahvehanelerin açılması gündeme gelecek.

HAZİRAN VE TEMMUZ AYI İŞARET EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre; Yerli aşı çalışmaları ile ilgi bilgi veren yetkililer "Gelecek hafta Faz-2'ye geçeceğiz. Yerli aşı haziran ya da temmuzda kullanıma hazır hâle gelebilir. Bu arada Çin'den aşı sevkiyatı da sürecek."