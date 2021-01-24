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Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kademeli normalleşme geliyor
Tüm Türkiye'de uzun süredir uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili vatandaşlar araştırma yapıyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak. Gelen son bilgiye göre kademeli normalleşme için şartlar belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe ve restoranların kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme taleplerinin kabine toplantısında ele alınacağını açıklamıştı. Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar, restoranların da açılabileceği kademeli normalleşmenin şartlarını yorumladı. Kademeli normalleşme hangi şartlarda başlar, kısıtlamaların esnetilmesi için ne gerekiyor? İşte koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika açıklamalar...