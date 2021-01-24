ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kademeli normalleşme geliyor

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kademeli normalleşme geliyor

Tüm Türkiye'de uzun süredir uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili vatandaşlar araştırma yapıyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak. Gelen son bilgiye göre kademeli normalleşme için şartlar belli oldu.

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kademeli normalleşme geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe ve restoranların kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme taleplerinin kabine toplantısında ele alınacağını açıklamıştı. Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar, restoranların da açılabileceği kademeli normalleşmenin şartlarını yorumladı. Kademeli normalleşme hangi şartlarda başlar, kısıtlamaların esnetilmesi için ne gerekiyor? İşte koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika açıklamalar...
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.