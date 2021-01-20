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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Ve belli oldu, peş peşe duyuruyorlar...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklamalar peş peşe geliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Ve tarih belli oldu. Tüm Türkiye yasakların ne zaman kalkacağını ya da esnetileceğini merak ediyor. Şu anlık yeni planlamalar tartışılıyor. Saatler değişebilir. Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı sabah saatleri için kaldırılabilir. Hafta içi akşam saatleri için de düzenleme yapılabilir. Yüz yüze eğitim de diğer tartışılan konular arasında. Tek tek açıklandı. Neler değişecek? İşte yanıtı...
Hafta içi ve hafta sonu okağa çıkma yasağı ile ilgili Tüm Türkiye yasakların ne zaman esnetileceğini merakla bekliyor. Aşılama çalışmaları başladı. Ardından kısıtlamada esneme gündeme geldi. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının esnetilmesi, kısıtlama saatlerinde değişiklik, okulların ve lokantaların açılması gibi birçok konu tartışılıyor. Ve yeni planlama belli oldu. İşte tüm detaylar...