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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Tam kapanma için kritik tarih
Tam kapanma için ve hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili kritik tarih. Vakalarda düşüş başlasa da ölüm oranlarındaki tedirgin eden tablonun devam etmesi bazı bilim kurulu üyelerinin tam kapanma önerileri ile yeni tedbirler gündemde. Bunların en başında da bayramda 9 günlük tam kapanma gündemi var. Konuyla ilgili kritik haftaya girildi. Bu hafta kısmi kapanma tamamlanacak ve kabine toplantısı gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Bozkurt Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşın nabzını tuttu. 4 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre ‘Aşı olurum’ diyenler ezici çoğunlukta. Diğer yandan koronavirüs vakalarında düşüş başladı ancak yolun henüz çok başındayız.