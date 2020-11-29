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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı! Hepsi masada...
Koronavirüs salgınında alınan önlemler yeterli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bu gündemle toplanacak. Masada hangi konu başlıkları var? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gözler koronavirüse karşı yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda. İşte CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El'in aktardıkları;
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gözler koronavirüse karşı yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda. İşte CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El'in aktardıkları;