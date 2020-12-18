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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı! Flaş açıklama geldi...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama. Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Yılbaşı 4 sokağa çıkma yasağı da yeni yıla sayılı günler kala gündemde. Yeni kararlar da alındı. Bu akşam kısıtlama 81 ilde başlıyor ve pazartesi gününe kadar devam edecek. Nerelerin açık olacak, yasaklar, alınan yeni tedbirler, vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak ettiği sorular... İşte hafta içi- hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve yılbaşı 4 gün yasakla ilgili tüm detaylar...
Vakalar artışa geçti ve salgınla mücadelede birçok tedbir kararı alındı. Bunlardan biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00'da başlayıp bir sonraki gün sabah 05.00'te biterken, hafta sonu kısıtlaması ise cuma günü saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’te sonlanıyor.