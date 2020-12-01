Gazetevatan.com » Gündem » Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı! 81 ile genelge gönderildi, bugün başlıyor...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı! 81 ile genelge gönderildi, bugün başlıyor...
Türkiye'de yaşayan herkesi kapsıyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge gönderdi. Bugün sokağa çıkma yasağı başlıyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte yeni koronavirüs genelgesi...