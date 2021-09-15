Hafta içi ve hafta sonu her gün yapılıyor! Son dakika kararı, resmen başlıyor, pazartesiden itibaren artık...

Hafta içi ve hafta sonu her gün yapılıyor. Son dakika kararı. Resmen açıklandı. Detaylar belli oldu. Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Bakan tek tek duyurdu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artış göstermeye devam ediyor. Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik konuların ele alındığı toplantı sonrası flaş açıklama geldi. Bakan Koca 'pazartesi günü başlıyor' diyerek haritadaki değişikliği duyurdu. Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili de önemli gelişmeyi tüm Türkiye'ye resmen açıkladı.

Öte yandan yeni tedbirler resmen hayata geçirildi. Otobüs, uçak, konser, tiyatro, sinema, okul, iş yeri, stadyumlarda aşı olmayanlar PCR testi yaptırmak zorunda. Aşı yaptırmayan ya da PCR testi olmayan, şehirler arası yolculuk yapamayacak, maç izleyemeyecek, iş yerleri de artık çalışanlardan aşı kartı ve PCR testi isteyecek. Bir diğer PCR uygulması da pazartesi gününden itibaren okullarda başlıyor. İşte yaşanan tüm gelişmeler...