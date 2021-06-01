Hükümet tarafından devreye alınan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımladı. Koronavirüs riskini yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, uygulamaya konulan genelgede Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar yer aldı. Genelgede hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler sıralandı. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları neler? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve Haziran ayı normalleşme genelgesi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan 1 Haziran normalleşme tedbirleri ile ilgili detaylar yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgede, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler detaylı olarak sıralandı. Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda normalleşme sürecinin ikinci etabı1 Haziran itibariyle resmen başladı. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları neler? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve Haziran ayı normalleşme genelgesi!

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre, kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren resmen başladı.

Genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık , tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla genelgede belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

HAFTA SONU YASAKLARI NELER?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Genelgeye göre, aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar ile ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.