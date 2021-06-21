Hafta içi yasağı kalktı mı, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri uzatıldı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle Beştepe'de toplandı. Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alınacağı toplantıda, normalleşme yönünde alınan yeni adımlara yönelik açıklama yaptı. İşte vatandaşın en çok merak ettiği hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplantı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla ilgili sunum yaptığı toplantıda, normalleşme yönünde yeni adımlar belli oldu. Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin ileriye alınması merak vatandaşın en çok merak ettiği konuların başını çekiyordu. Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri…

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

1 Temmuzdan itibaren Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.

Koronavirüsle mücadelede yeni kararların alınacağı kabine toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıklarken, 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını duyurdu